7.500 TL kök maaş + ek ödeme! SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye YÜKSEK MAAŞ şablonu! 1999-2008 arası sigorta başlangıcı olana SGK’dan ekstra yatıyor...

19.77'DEN 25'E ÇIKTI!

Yasadaki maddeye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'den 25'e yükseltildi. Memur emeklilerinin ise 17.55 olan enflasyon artışı 7.45 puan artırılarak yüzde 25'e çıkartıldı. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı olan 7.500 TL'yi alanlar açısından farklı bir hesaplama sistemi uygulanıyor. 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.