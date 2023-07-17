7.500 TL kök maaş + ek ödeme! SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye YÜKSEK MAAŞ şablonu! 1999-2008 arası sigorta başlangıcı olana SGK'dan ekstra yatıyor...
Emekli maşını yükseltmek mümkün! Milyonlarca emekliye 8 adımda ek ödemeli maaş hesabı ortaya çıktı. EYT kapsamında olanlar, yaş şartına takılmadan emeklilik hakkı kazandı ve birçok kişi bu haklarını kullanarak emekli oldu ve ilk maaşlarını almaya başladı. Aynı şekilde, birçok çalışan da emekli olmayı bekliyor. Ancak emekli olduktan sonra alınacak aylığı yükseltmek mümkün. İşte SSK, Bağkur, EYT, 4C'lilere yüksek maaş formülü...
Bu şartları sağlayanlara ekstra ödeniyor. SSK, Bağkur, 4C'li milyonlara yüksek maaş formülü ortaya çıktı. Son dönemde özellikle EYT yasasının çıkmasıyla birlikte emeklilik hakkına kavuşanların sayısı arttı. Bu durumda olanlar yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilecekler. Ancak emekli aylıklarının miktarı hakkında da birçok kişi merak içinde. Emekli olduktan sonra yüksek bir maaş alabilmek mümkün. İşte SSK, Bağkur, 4C'li için yüksek maaş formülü...
19.77'DEN 25'E ÇIKTI!
Yasadaki maddeye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'den 25'e yükseltildi. Memur emeklilerinin ise 17.55 olan enflasyon artışı 7.45 puan artırılarak yüzde 25'e çıkartıldı. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı olan 7.500 TL'yi alanlar açısından farklı bir hesaplama sistemi uygulanıyor. 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.