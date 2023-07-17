%25 zam + 8.500 TL hesabı kalem kalem yapıldı! Emekliye 8.500 TL ek ödeme tablosu çıktı! 7.500, 8.500, 9.000 alanlar...

Emekliye %25 zam sonra yeni müjdeler de peş peşe duyuruyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da nakite ihtiyaç duymaya başladı. Bu noktada bankaların kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. Son ek zamla birlikte emeklilere yönelik bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları gündeme geldi. Acil nakite ihtiyacı olanlar, düğün yapacaklar veya çeyiz almak isteyenler, bankaların tüketici kredi fırsatlarını araştırıyor. Bu noktada üç banka öne çıkıyor ve kamu bankalarının kredi kampanyaları dikkat çekiyor. İşte bankaların sağladığı kredi miktarları ve geri ödeme detayları...