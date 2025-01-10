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Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Ev sahibi olmak isteyenler tarafından düşük faizli kredi olanakları araştırılıyor. Bu noktada Ziraat Bankası, ING, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti BBVA yeni konut kredisi kampanyalarını duyurdular. İşte 1.8 milyon TL konut kredisinin banka banka geri ödemesi.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 17:29
Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

Ev satın almak isteyenler tarafından düşük faizli konut kredileri araştırılıyor. Bu noktada 1.8 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu. Aylık taksit tutarı, vadesi ve güncel faiz oranıyla banka banka geri ödeme tablolarını derledik.

Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı
%3,09

Aylık Taksit
57.101,36 TL

Toplam Ödeme
6.874.863 TL

Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

ING

Faiz Oranı
%3,29

Aylık Taksit
60.463,07 TL

Toplam Ödeme
7.281.328 TL

Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

HALK BANKASI

Faiz Oranı
%3,40

Aylık Taksit
62.327,76 TL

Toplam Ödeme
7.509.906 TL

Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%3,00

Aylık Taksit
55.601,85 TL

Toplam Ödeme
6.697.922 TL

Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,06

Aylık Taksit
56.600,56 TL

Toplam Ödeme
6.827.922 TL

Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

AKBANK

Faiz Oranı
%2,89

Aylık Taksit
53.781,38 TL

Toplam Ödeme
6.478.525 TL

Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

YAPI KREDİ

Faiz Oranı
%3,08

Aylık Taksit
56.934,32 TL

Toplam Ödeme
6.859.692 TL

Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

VAKIFBANK

Faiz Oranı
%3,30

Aylık Taksit
60.632,15 TL

Toplam Ödeme
7.295.858 TL