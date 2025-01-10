Düşük faizli konut kredisi alarmı! 1.8 milyon TL’nin geri ödemesi belli oldu

Ev satın almak isteyenler tarafından düşük faizli konut kredileri araştırılıyor. Bu noktada 1.8 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu. Aylık taksit tutarı, vadesi ve güncel faiz oranıyla banka banka geri ödeme tablolarını derledik.
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%3,09
Aylık Taksit
57.101,36 TL
Toplam Ödeme
6.874.863 TL
ING
Faiz Oranı
%3,29
Aylık Taksit
60.463,07 TL
Toplam Ödeme
7.281.328 TL
HALK BANKASI
Faiz Oranı
%3,40
Aylık Taksit
62.327,76 TL
Toplam Ödeme
7.509.906 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%3,00
Aylık Taksit
55.601,85 TL
Toplam Ödeme
6.697.922 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,06
Aylık Taksit
56.600,56 TL
Toplam Ödeme
6.827.922 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%2,89
Aylık Taksit
53.781,38 TL
Toplam Ödeme
6.478.525 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı
%3,08
Aylık Taksit
56.934,32 TL
Toplam Ödeme
6.859.692 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı
%3,30
Aylık Taksit
60.632,15 TL
Toplam Ödeme
7.295.858 TL