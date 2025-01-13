SGK 4.888 TL ödüyor; Muhtardan belge alıp başvurmak yeterli
SGK vatandaşlara çeşitli ödeneklerle maddi destek sağlıyor. Ancak, pek çok kişi bu ödeneklerin farkında olmadığı için başvuruda bulunmuyor ve hak ettiği yardımları alamıyor. Bu ödeneklerden biri de cenaze ödeneği olup, SGK tarafından sağlanan bu destek, kaybedilen bir yakının ardından ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 08:55Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 08:55
SGK, bazı şartlar altında vefat eden kişinin yakınlarına veya cenaze masraflarını üstlenen kişilere ödeme yapıyor.
Kimler Cenaze Ödeneği Alabilir?
SGK, cenaze ödeneğini belirli şartlar çerçevesinde ödemektedir. İşte başvuru yapabilecek kişiler ve durumlar:
Vefat Eden Sigortalılar:
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirenler,
Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alırken vefat edenler,
Kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş olanlar.
Cenaze Masrafını Karşılayanlar:
Vefat eden kişinin yakınları cenaze masraflarını karşılamışsa, bu kişilere ödeme yapılır.
Eğer cenaze masraflarını bir yakını değil de bir başkası karşılamışsa, SGK bu kişiye ödeme yapabilmektedir. Bunun için cenaze masraflarını karşılayan kişinin muhtardan alacağı bir belgeyle SGK'ya başvurması yeterlidir.
Cenaze Ödeneği Ne Kadar?
2024 yılında 3.385 TL olarak belirlenen cenaze ödeneği, 2025 yılı itibarıyla %44 artışla 4.888 TL olarak güncellenmiştir.
Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Başvurular, kişinin bağlı bulunduğu SGK müdürlüklerine yapılmaktadır.
Cenaze masraflarını karşılayan kişinin, ödemeyi alabilmesi için masrafları belgeleyen evrakları sunması gerekmektedir.
Önemli Noktalar:
Cenaze ödeneği almak için vefat eden kişinin ölüm tarihinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmiyor.
Başvuruların vefat tarihinden itibaren belirli bir süre içinde yapılması gerekiyor. Bu süre, genellikle 5 yıl olarak belirlenmiştir.