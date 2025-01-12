EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM FARKI | 6 bin 87 TL ek ödeme onayı geldi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

Ocak zammıyla birlikte memurlar ve emekliler yeni maaşlarına kavuşuyor. Memurlar 15 Ocak'ta hesaplarına yatırılacak zamlı maaşlarını, 14 günlük fark ödemesiyle birlikte alacak. Memur emeklileri ise bu ay en az bir, en çok üç aylık zam farkı ödemesiyle karşılaşacak.

En Düşük Memur Maaşı 43 Bin 726 Liraya Yükseldi Ocak ayında yapılan %11,54'lük zam, aile yardımları dahil olmak üzere en düşük memur maaşını 43 bin 726 liraya yükseltti. Bu kapsamda memurların zamlı maaşları 15 Ocak'ta hesaplarına yatırılacak.

Örneğin eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 52 bin 935 lira maaş alacak. Uzman öğretmenler için bu rakam 58 bin 663 lira olurken, polisler (8/1) 58 bin 938 lira, hemşireler (5/1) ise 53 bin 465 lira maaş alacak.

Ayrıca memurlar zam oranının yürürlüğe girdiği 1 Ocak'tan itibaren oluşan 14 günlük farkı maaşlarıyla birlikte alacaklar.