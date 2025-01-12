EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM FARKI | 6 bin 87 TL ek ödeme onayı geldi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

Ocak zammıyla birlikte memurlar ve emekliler yeni maaşlarına kavuşuyor. Memurlar 15 Ocak'ta hesaplarına yatırılacak zamlı maaşlarını, 14 günlük fark ödemesiyle birlikte alacak. Memur emeklileri ise bu ay en az bir, en çok üç aylık zam farkı ödemesiyle karşılaşacak.
En Düşük Memur Maaşı 43 Bin 726 Liraya Yükseldi
Ocak ayında yapılan %11,54'lük zam, aile yardımları dahil olmak üzere en düşük memur maaşını 43 bin 726 liraya yükseltti. Bu kapsamda memurların zamlı maaşları 15 Ocak'ta hesaplarına yatırılacak.
Örneğin eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 52 bin 935 lira maaş alacak. Uzman öğretmenler için bu rakam 58 bin 663 lira olurken, polisler (8/1) 58 bin 938 lira, hemşireler (5/1) ise 53 bin 465 lira maaş alacak.
Ayrıca memurlar zam oranının yürürlüğe girdiği 1 Ocak'tan itibaren oluşan 14 günlük farkı maaşlarıyla birlikte alacaklar.
Memur Emeklilerine Zam Farkı Ödemeleri Geliyor
Memur emeklileri için aylık ödemeler ayın 1'i ile 5'i arasında yapıldı. Ancak enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, zamlı maaşlar bu ödemelere yansıtılmadı.
Şimdi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fark ödeme tarihine çevrildi. Bakanlık önümüzdeki günlerde zam farklarının ne zaman yatırılacağını duyuracak.
Kim Ne Kadar Zam Farkı Alacak?
Memur emeklilerinin tamamı maaşlarını aylık olarak almadığından, zam farkları ödeme dönemine göre değişiklik gösterecek:
Aylık maaş alanlar: Ocak ayına ait bir aylık zam farkı alacak.
Kasım-Aralık-Ocak döneminde maaş alanlar: Bir aylık zam farkı alacak.
Aralık-Ocak-Şubat döneminde maaş alanlar: İki aylık zam farkı alacak.
Ocak-Şubat-Mart döneminde maaş alanlar: Üç aylık zam farkı alacak.
En Az 2.029 Lira Zam Farkı
Yapılan %11,54'lük artışla birlikte, en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 671 liraya yükseldi. Bu durumda, bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 29 lira ödeme yapılacak.
Üç aylık zam farkı alacak emeklilere ise en az 6 bin 87 lira yatırılacak.
Memur ve emekli maaşlarındaki bu artış, aile bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Zam farkı ödeme tarihinin netleşmesiyle, emeklilerin hak ettiği tutarlar hesaplarına aktarılacak.
MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 11.54 zamlı: 71.326,73
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 11.54 zamlı: 63.128,72
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
% 11.54 zamlı: 23.958,47
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 11.54 zamlı: 41.454,37
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 11.54 zamlı: 30.167,81
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 11.54 zamlı: 29.663,82
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 11.54 zamlı: 21.118,23
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
% 11.54 zamlı: 51.454,86
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
% 11.54 zamlı: 56.308,63
İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55