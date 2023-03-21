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Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti! 1 gram altını olan bile mutlaka baksın! En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor!

Küresel piyasalarda geçtiğimiz aylarda alınan son FED kararı sonrası altın fiyatları gerileme kaydetmeye devam ediyor. Son dönemlerde 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan hareketlilik sonrası gramda da dikkate değer bir grafik dikkat çekti. Fiyatlarda yaşanan geri çekilme yatırımcıları uzman yorumlarını takip etmeye yönlendirdi. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın FED açıklaması fiyatlarda yeni rotayı tayin edecek.

21.03.2023 09:32 - Son Güncelleme: 21.03.2023 09:33
Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti! 1 gram altını olan bile mutlaka baksın! En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor!

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti. 1 gram altını olan bile mutlaka baksın. En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota merak ediliyor.

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Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti! 1 gram altını olan bile mutlaka baksın! En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor!

BİN 800 DOLARIN ALTINA ÇEKİLEBİLİR

Çoğu analiste göre, daha fazla satışın olması halinde ons altın bin 800 doların altına kadar gerileyebilir.

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti! 1 gram altını olan bile mutlaka baksın! En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor!

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ tarafından yapılan açıklamada ikinci çeyrekte Fed'in daha şahin bir tutum izleme yoluna gidebileceği öngörülüyor.

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti! 1 gram altını olan bile mutlaka baksın! En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor!

Buna bağlı olarak altın yukarı yönlü hareketlerinde duraklama ve geri çekilme trendine girdi.

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti! 1 gram altını olan bile mutlaka baksın! En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor!

Altın için kısa vadeli risk 1.800 doların altını gösteriyor.

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