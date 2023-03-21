Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti. 1 gram altını olan bile mutlaka baksın. En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota merak ediliyor.