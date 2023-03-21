Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti! 1 gram altını olan bile mutlaka baksın! En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor!
Küresel piyasalarda geçtiğimiz aylarda alınan son FED kararı sonrası altın fiyatları gerileme kaydetmeye devam ediyor. Son dönemlerde 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan hareketlilik sonrası gramda da dikkate değer bir grafik dikkat çekti. Fiyatlarda yaşanan geri çekilme yatırımcıları uzman yorumlarını takip etmeye yönlendirdi. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın FED açıklaması fiyatlarda yeni rotayı tayin edecek.
21.03.2023 09:32 - Son Güncelleme: 21.03.2023 09:33
Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti. 1 gram altını olan bile mutlaka baksın. En az 1-2 gün içinde ralli başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota merak ediliyor.
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ tarafından yapılan açıklamada ikinci çeyrekte Fed'in daha şahin bir tutum izleme yoluna gidebileceği öngörülüyor.