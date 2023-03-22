Altından bin kat daha değerli! Bulana çil çil para yağdırıyor! Karşısında ne dolar ne de euro tutunabiliyor!

Dünyanın dört bir yanında farklı yapı ve değerler taşıyan birçok değerli maden bulunuyor. Piyasada en çok yatırım altın ve gümüşe yapılsa da az bilinen ama çok değerli olan farklı madenler bulunuyor. Bunları elde etmek için özel araştırma ve zahmetli sürece tabi tutulması gerektiğini bilen bilim insanları tarafından ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu nadir madenlerin 1 gramı bile servet ediyor. Servet avcılarının şimdi gözü bu madenlere diktiği söyleniyor.