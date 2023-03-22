Altından bin kat daha değerli! Bulana çil çil para yağdırıyor! Karşısında ne dolar ne de euro tutunabiliyor!
Dünyanın dört bir yanında farklı yapı ve değerler taşıyan birçok değerli maden bulunuyor. Piyasada en çok yatırım altın ve gümüşe yapılsa da az bilinen ama çok değerli olan farklı madenler bulunuyor. Bunları elde etmek için özel araştırma ve zahmetli sürece tabi tutulması gerektiğini bilen bilim insanları tarafından ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu nadir madenlerin 1 gramı bile servet ediyor. Servet avcılarının şimdi gözü bu madenlere diktiği söyleniyor.
22.03.2023 08:50 - Son Güncelleme: 22.03.2023 08:50
Dünyanın dört bir yanında farklı yapı ve değerler taşıyan birçok değerli maden bulunuyor. Piyasada en çok yatırım altın ve gümüşe yapılsa da az bilinen ama çok değerli olan farklı madenler bulunuyor. Bunları elde etmek için özel araştırma ve zahmetli sürece tabi tutulması gerektiğini bilen bilim insanları tarafından ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu nadir madenlerin 1 gramı bile servet ediyor. Servet avcılarının şimdi gözü bu madenlere diktiği söyleniyor.
Beyaz altın elde edilmesinde kullanılır. Gümüş gibi parlaktır. Gayet ince dağılmış bir hâlde iken periyotlar sisteminde kendisinin üstünde bulunan nikelden daha fazla hidrojen gazını çözer.