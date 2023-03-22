İŞKUR-ÖSYM BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU! Sağlık Bakanlığı 2. alım başvuru nasıl yapılır? Ebe, hemşire, tekniker... SAĞLIK BAKANLIĞI 42.500 PERSONEL ALIMI!
Sağlık Bakanlığı 42.500 yeni personel alımı hakkında son dakika açıklaması geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, beklenen 2. alım süreci başlatıldı ve 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı Sağlık Bakanlığına dahil edilecek. Sağlık Bakanlığı, bünyesinde çalışan personel sayısını artırmak amacıyla İŞKUR aracılığıyla 42.500 yeni personel alımı yapacak. Bu alımların başvuru süreci başladı ve başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı 42.500 yeni personel alımına ilişkin son dakika açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süredir merakla beklenen 2. alıma ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin başlatıldığını belirterek ''42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru şartları belli oldu mu? İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 YENİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 bin 500 yeni personel istihdamına ilişkin şunları kaydetti;
"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir.
Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."
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