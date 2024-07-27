Dünyaca ünlü banka tarih verdi! Altın bu kez öyle bir hareket edecek ki...

JPMorgan altın ve gümüş fiyat tahminlerini güncelledi. Geçtiğimiz haftayı negatif bölgede kapatan ons altın, bu hafta kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Dünyaca ünlü banka ons altın için fiyat tahminlerini yukarı yönde revize etti ve 2024 yılında altının değer kazanmasını beklediğini belirtti. JPMorgan'ın analizine göre, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri değerli metallerin güvenli liman olarak tercih edilmesini destekleyecek.
JPMorgan 2024 yılı için altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini revize etti. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan ons altın bu hafta toparlanma sinyalleri verirken, JPMorgan altının ons fiyatı için beklentilerini artırdı. Banka enflasyon ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın ve gümüşün değer kazanacağını öngörüyor.
Uzmanlar JPMorgan'ın bu revizyonunun, yatırımcıların dikkatini çekebileceğini ve değerli metallerin güvenli liman arayışında olanlar için cazip hale gelebileceğini ifade ediyor.