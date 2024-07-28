Yakınına bakana 9 bin 77 TL: Kim, nasıl başvuruyor? 3 şart var!

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Ülkemizde yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. Her ay yapılan bu destek ödemesinden 555 bin kişi yararlanıyor. Memur maaş katsayısında bu ay yaşanan yüzde 19.31'lik artış bu desteğe de yansıdı.