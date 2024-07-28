Yakınına bakana 9 bin 77 TL: Kim, nasıl başvuruyor? 3 şart var!

Evde yaşlı, engelli yakınına bakanlara yapılan aylık ödeme 9 bin lirayı aştı. Yaklaşık 555 bin kişi zamlı desteği Ağustos ayıyla birlikte almaya başlayacak.
Ülkemizde yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. Her ay yapılan bu destek ödemesinden 555 bin kişi yararlanıyor. Memur maaş katsayısında bu ay yaşanan yüzde 19.31'lik artış bu desteğe de yansıdı.
Evde bakım desteği 7 bin 608 liradan 9 bin 77 lira 95 kuruşa yükseldi. Bu destekten yararlananlar, ödemelerini Ağustos ayından itibaren zamlı olarak alacak.
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Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor.