Tarım Kredi Market'te 60 üründe dev indirim! Katalogda yok yok! Taze Kaşar 249 TL, Siyah Zeytin 115 TL, Tuvalet Kağıdı 40'lı 209 TL...

Bu hafta Tarım Kredi Market'te büyük indirim fırsatları sizleri bekliyor! Temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip fiyat avantajları sunuluyor. Alışveriş listenizi hazırlayın ve büyük tasarruflarla dolu bu indirim şölenini kaçırmayın! İşte Tarım Kredi Market'in 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler kataloğu...