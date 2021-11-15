Dul, yetim, anne, baba ve kardeşler için de veriliyor! 918 TL tek seferlik olarak ödeme alıyorsunuz!

918 TL dul, yetim, anne, baba ve kardeşler için hemen veriliyor. Cenaze ödeneği temel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tespit edilen şartlara makul olan bireylerin vefat etmesi halinde ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta primi ödeyen ya da belli bir tutara kadar ödemiş olan kişilerin vefat etmeleri halinde cenaze yardımı ödüyor. Cenaze yardım ödemeleri SGK'ya oluşturulan yazılı müracaat ardından alınırken geçmişe dönük müracaat yapma hakkı da bulunuyor.