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100 milyon lira gelir! Afyonkarahisar'da bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor

Afyonkarahisar'a bağlı Nuribey beldesinde 15 ila 40 kilogram arasında yetiştirilen bal kabakları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok kente gönderiliyor. Geçen yıl kilogramı 70-80 kuruşa satılan kabakların bu yıl kilogram fiyatı ise 2 lirayı buldu. 50 bin ton rekolte beklenen kabakların 100 milyon liralık da bir gelir bırakması öngörülüyor.

AA
15.11.2021 11:45 - Son Güncelleme: 15.11.2021 11:54
100 milyon lira gelir! Afyonkarahisar’da bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor

Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde yetiştirilen bal kabakları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

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100 milyon lira gelir! Afyonkarahisar’da bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor

Beldede yaklaşık 3 bin dekarlık alanda patatesin yanında "ara ziraat" olarak yetiştirilen bal kabağının hasadı devam ediyor.

100 milyon lira gelir! Afyonkarahisar’da bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor

Nuribey Belediye Başkanı Abdullah Çakmak, AA muhabirine, beldede üretimi yapılan bal kabağının arazide patatesle birlikte yetiştirildiğini söyledi.

100 milyon lira gelir! Afyonkarahisar’da bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor

Son yıllarda Türkiye'de Nuribey'in bal kabaklarının ün saldığını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

100 milyon lira gelir! Afyonkarahisar’da bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor

"Bugünlerde beldemizde hasadı yapılan bal kabaklarının tüccarlarca alımı yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ülkemizdeki bütün büyükşehirlere götürülüyor. Allah'a çok şükür bu yıl bal kabağımız çok verimli. Halkımız ve üreticilerimiz de bal kabağı üretiminden çok memnun.

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