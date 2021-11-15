100 milyon lira gelir! Afyonkarahisar’da bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor

"Bugünlerde beldemizde hasadı yapılan bal kabaklarının tüccarlarca alımı yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ülkemizdeki bütün büyükşehirlere götürülüyor. Allah'a çok şükür bu yıl bal kabağımız çok verimli. Halkımız ve üreticilerimiz de bal kabağı üretiminden çok memnun.