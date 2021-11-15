100 milyon lira gelir! Afyonkarahisar'da bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor
Afyonkarahisar'a bağlı Nuribey beldesinde 15 ila 40 kilogram arasında yetiştirilen bal kabakları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok kente gönderiliyor. Geçen yıl kilogramı 70-80 kuruşa satılan kabakların bu yıl kilogram fiyatı ise 2 lirayı buldu. 50 bin ton rekolte beklenen kabakların 100 milyon liralık da bir gelir bırakması öngörülüyor.
15.11.2021 11:45
- Son Güncelleme: 15.11.2021 11:54
Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde yetiştirilen bal kabakları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
Son yıllarda Türkiye'de Nuribey'in bal kabaklarının ün saldığını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti: