Fiyatı düşsün diye beklemeye gerek yok! Volkswagen, Renault, Fiat, Doblo hepsi 40-50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz 2. el otomobiller

İKİNCİ EL ARABALARA TALEP ARTTI!

Koronavirüs ile birlikte tüm dünyada yaşanan çip krizi ve tedarik sorunları araba fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de uygulanan yüksek Döviz kurunun yükselişi ve ÖTV oranları da araba fiyatlarının iyice artmasına yol açıyor. Çıplak araba fiyatlarının artmasına neden olan bu vergiler, Türkiye'de sıfır araba sahibi olmayı zorlaştırırken, araba almak isteyenler 2. el araba almaya yöneldi. Ancak 2. el araba fiyatları da bu süreçte artış gösterdi.