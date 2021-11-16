Fiyatı düşsün diye beklemeye gerek yok! Volkswagen, Renault, Fiat, Doblo hepsi 40-50 bin TL'nin altında! İşte en ucuz 2. el otomobiller
Hepsi 40 - 50 bin TL'nin altında! Fiyatı düşsün diye beklemeye gerek yok! İşte en ucuz ve en çok satılan 2. el otomobiller: Volkswagen, Renault, Fiat, Doblo... Koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin durması ikinci ele olan talebi artırdı. İkinci el otomobillerde yaşanan talep artışı ise fiyatları havalandırdı. Artık araç sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobilde de sıfır otomobil tutarlarını görmeye başlayınca ucuz araç araştırmasına girdiler. 30 bin TL, 40 bin TL ve 50 bin TL'ye satılan ucuz 2. el araçlar hangileri? İşte merak edilenler haberimizde!
Koronavirüs pandemisi pek çok sektör gibi otomobil sektörüne de büyük darbeler vurdu. Son dönemde yaşanan çip krizi, tedarik sorunu ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle araba fiyatları büyük bir artışa geçti. Piyasalar olumsuz yönde etkilenirken vatandaşlar uygun fiyatlı ikinci el araçlara yönelmeye başladı. Bu yönelim ikinci el piyasasının fiyatlarını da tetiklemeye başladı. Uzmanlar 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklendiği ileri sürülüyor. Sıfır araç almaktan vazgeçen vatandaşlar ucuz ikinci el arabaları araştırmaya başladı. 30 bin TL, 40 bin TL ve 50 bin TL'ye satılan ucuz 2. el araçlar hangileri? İşte merak edilenler haberimizde!
Hepsi 40 - 50 bin TL'nin altında! Fiyatı düşsün diye beklemeye gerek yok! İşte en ucuz ve en çok satılan 2. el otomobiller: Volkswagen, Renault, Fiat, Doblo...
İKİNCİ EL ARABALARA TALEP ARTTI!
Koronavirüs ile birlikte tüm dünyada yaşanan çip krizi ve tedarik sorunları araba fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de uygulanan yüksek Döviz kurunun yükselişi ve ÖTV oranları da araba fiyatlarının iyice artmasına yol açıyor. Çıplak araba fiyatlarının artmasına neden olan bu vergiler, Türkiye'de sıfır araba sahibi olmayı zorlaştırırken, araba almak isteyenler 2. el araba almaya yöneldi. Ancak 2. el araba fiyatları da bu süreçte artış gösterdi.
ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ? KRİTİK UYARI!
Sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.
Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi.