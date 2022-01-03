Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin bir süredir merakla beklediği zamlı maaşlar bugün belli oluyor. 13 milyona yakın emekli maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak 2022 maaş zammı netlik kazanacak. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekliye ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler...