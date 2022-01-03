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Haberler Ekonomi Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu?

Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekli 3 Ocak açıklanacak olan zam tutarlarına odaklanmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı öğreniyor. Bunun öncesinde hesap uzmanları bazı tahminler ve ipuçlarını duyurmuştu. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte maaş zammına ilişkin son gelişmeler!

03.01.2022 09:01 - Son Güncelleme: 03.01.2022 09:12
Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu?

Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin bir süredir merakla beklediği zamlı maaşlar bugün belli oluyor. 13 milyona yakın emekli maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak 2022 maaş zammı netlik kazanacak. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekliye ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler...

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Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu?

Beklenen gün geldi çattı. Milyonların Ocak zammını gösterecek enflasyon verileri bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla yeni kazançlar ortaya çıkacak. Milyonlarca kişi yeni aylıklarına ay içerisinde kavuşacak.

Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu?

1999 ÖNCESİ, 2000 VE 2000 SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgilli henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu?

Kamuda görev yapan memurların ve işçilerin, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin geliri bu ay artıyor. Gözler 3 Ocak'ta. Artışın ve yeni maaşların ipuçları var. İşte yeni kazançlar;

Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: Maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

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