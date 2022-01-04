Bu ay zamlı olarak hesaplara geçiyor! Genç yaşlı herkes işte bu gelişmeye kulak kesildi! 84 milyon yeni yılı zamlı maaşlarla karşılayacak!

Milyonlarca kişiyi yakından alakadar eden maaş ve destek ödemeleri 2022 yılıyla birlikte artıyor. 2021 yılının son ayında asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere ödemeler arttı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 4 bin 253 TL 40 kuruş olarak duyuruldu. 13 milyon emekli ve 4 milyon memuru ilgilendiren maaş zamları da bugün belli oluyor. Asgari ücrette yüzde 50,5 seviyesinde bir artışın ardından işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemin ödeme tutarını da etkiledi. Yeni yılın ilk günleriyle beraber milyonlarca kişi zamlı maaşlar hakkında araştırmalara başladı.