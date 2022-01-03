Staj yapana en az 1276 TL! Asgari ücretle beraber o da arttı
Lise yaşamında iş hayatına alışmak ve tecrübe kazanmak için uygulanan staj dönemiyle ilgili merak edilen birçok konu bulunuyor. Staj için istihdam edilen stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u oranında ücret ödenmesi gerekiyor. 2022 asgari ücret zammıyla beraber bu tutar 1276.02 TL'ye yükseldi. Dolayısıyla tüm işletmeler, staj yapan öğrencilere asgari 1276.02 TL ödemek zorunda. Staj döneminin bir diğer merak edilen konusu da sigorta. Staj yapan öğrencinin sigortası ne oluyor? İşte detaylar...
Stajlar, eğitim öğretim süreci boyunca öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe aktarılması için kullanılan en etkin yöntemler arasında.
Öğrenciler staj yoluyla okullarda aldıkları teorik eğitimin işyerlerinde nasıl kullanıldığını ve genel olarak çalışma ortamını tanıma olanağını elde ediyorlar. Yani aslında staj bir nevi deneysel öğrenme yolu. Çünkü öğrencilere işi işin başında öğrenme imkanı sağlıyor.
Diğer taraftan, işverenler de söz konusu dönemde stajyerlerin yeteneklerini, bilgi ve becerilerini keşfetme şansı yakalıyorlar. Böylece, gelecekte bu kişilerin kendileri için uygun personel olup olmadığını değerlendirme fırsatına sahip oluyorlar.
Dolayısıyla, staj dönemi her iki tarafın da kazan kazan ilişkisi içinde olduğu bir sürece dönüşebiliyor. Yükseköğretim sistemi içinde bazı bölümlerde (eğitim, hukuk ve mühendislik bilimleri vb) zorunlu stajlar söz konusuyken; bugün pek çok öğrenci ileride yapacağı iş başvurularında bir adım öne geçebilmek için kendi isteğiyle, yani okulu tarafından zorunlu tutulmasa da staj yapmak istiyor.
Dahası, gerek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öğrenciler için staj fırsatlarını artırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik çok sayıda çalışma yürütülüyor.