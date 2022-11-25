Dört zincir marketin aktüel kataloğu yayında: A101, BİM, Migros ve Carrefoursa'da ev alışverişi başladı! 1 alana 1 bedava! Ayçiçek yağı 200 tl'den düştü
Yeni yıl yaklaşıyor. Yılbaşı heyecanla beklenirken zincir marketler de kampanyalarını sık sık güncelliyor. Artık elektronik ürünlerde dikkat çeken indirimler uygulanıyor. Gıda ürünlerinde de ayçiçek yağında büyük indirimler göze çapıyor. Öte yandan 1 alana 1 bedava kampanyasıyla müşteriler zincir marketlere doluşuyor. A101, BİM, Migros ve Carrefoursa harekete geçti. Ayçiçek yağı 200 tl'den düştü. İşte beş zincir marketin aktüel ürünler kataloğunun tamamı.
25.11.2022 17:19 - Son Güncelleme: 25.11.2022 17:19
A101, BİM, Migros ve Carrefoursa'nın bu haftaya özel aktüel ürünler kataloğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 yılının yaklaşmasıyla 4 zincir marketin de özel hazırladığı indirimli ürünleri belli oldu. Sıvı yağ, salça, yumurta, yoğurt, çay gibi gıda ürünlerinin yanı sıra, teknolojik ürünler, çeyiz alışverişi yapacaklar için elektronik ürünlerde ilgi çeken indirimler yapıldı. İndirimlerin tamamını görmek için haberimizin devamında A101, BİM, Migros ve Carrefoursa aktüel kataloğunun tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte 10 TL, 30 TL, 40 TL'ye indirimden alabileceğiniz o ürünler...