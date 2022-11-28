Başvurular az evvel aktif edildi! Çocuğu okula giden ailelere ödeme! Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! Öğrenciler...
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvurularını başlattı. Öğrencilere, eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla 5.250 TL ödenecek. Bilindiği üzere KYK başvuruları bilindiği üzere 17 Kasım'da sona erdi. Her yıl VGM başvuruları açılıyor. Başvurusu onaylanana aylık ödeme yapılıyor. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte merak edilenler!
28.11.2022 08:39 - Son Güncelleme: 28.11.2022 08:40
Başvuru ekranı açıldı, başvurana onay gelmesi halinde 5.250 TL veriliyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler faydalanabiliyor. Okulların açılmasında para yardımları yapılmaya başlandı. Karşılıksız her ay ödeme yapılacağı duyuruldu. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren haber Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geldi. Öğrencilere, eğitim hayatlarında destek olmak için maddi destek sağlanacak. Burstan almak isteyenler 30 Kasım'a kadar başvursun. İşte detaylar...
5.250 TL VERİLECEK
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvurularının başladığı açıklanan duyuruda başvuruların internet üzerinden alınacağı belirtildi.