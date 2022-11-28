Başvurular az evvel aktif edildi! Çocuğu okula giden ailelere ödeme! Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! Öğrenciler...

Başvuru ekranı açıldı, başvurana onay gelmesi halinde 5.250 TL veriliyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler faydalanabiliyor. Okulların açılmasında para yardımları yapılmaya başlandı. Karşılıksız her ay ödeme yapılacağı duyuruldu. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren haber Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geldi. Öğrencilere, eğitim hayatlarında destek olmak için maddi destek sağlanacak. Burstan almak isteyenler 30 Kasım'a kadar başvursun. İşte detaylar...