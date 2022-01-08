Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler
13 milyon emekli ve 4 milyon memurun büyük bir merakla beklediği zamlar bu hafta pazartesi günü belli oldu. Kabine sonrası ulusa seslenen Başkan Erdoğan emekli ve memurlara bir müjdeyi daha duyurdu. Başkan Erdoğan 2.500 TL'nin altında emekli maaşının kalmayacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan memurlara da "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında herkesin kalem kalem alacağı maaş miktarları da hesaplandı. 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alanların maaşlarını takvim.com.tr olarak tek tek hesapladık.
08.01.2022 18:01
- Son Güncelleme: 08.01.2022 18:01
Dört gözle bekleniyor. 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldığı bu hafta netleşirken öte yandan kalem kalem hesaplanan maaşların yatacağı tarihler de belli oldu. 3 Ocak günü TÜİK'in açıkladığı yıllık ve Aralık ayı enflasyonu emekli ve memur maaşları için belirleyici oldu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası emekli ve memur için müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak." dedi.
NASIL YANSIDI?
En düşük emekli aylığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle 2 bin 500 liraya yükseltildi.