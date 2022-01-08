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Haberler Ekonomi Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler

Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler

13 milyon emekli ve 4 milyon memurun büyük bir merakla beklediği zamlar bu hafta pazartesi günü belli oldu. Kabine sonrası ulusa seslenen Başkan Erdoğan emekli ve memurlara bir müjdeyi daha duyurdu. Başkan Erdoğan 2.500 TL'nin altında emekli maaşının kalmayacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan memurlara da "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında herkesin kalem kalem alacağı maaş miktarları da hesaplandı. 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alanların maaşlarını takvim.com.tr olarak tek tek hesapladık.

takvim.com.tr
08.01.2022 18:01 - Son Güncelleme: 08.01.2022 18:01
Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler

Dört gözle bekleniyor. 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldığı bu hafta netleşirken öte yandan kalem kalem hesaplanan maaşların yatacağı tarihler de belli oldu. 3 Ocak günü TÜİK'in açıkladığı yıllık ve Aralık ayı enflasyonu emekli ve memur maaşları için belirleyici oldu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası emekli ve memur için müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak." dedi.

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Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler

NASIL YANSIDI?

En düşük emekli aylığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler

Taban emekli aylığı; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 948 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 292 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 275 liradan 4 bin 175 liraya çıktı.

Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler

BU AY HESAPTA

SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor.

Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler

Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden maaşlar zamsız yatırıldı. Zam farkı ay içerisinde Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte verilecek.

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