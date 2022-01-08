Dört gözle bekleniyor! 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşların yatacağı tarihler

Dört gözle bekleniyor. 1750, 1540, 1600, 2130, 1860 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldığı bu hafta netleşirken öte yandan kalem kalem hesaplanan maaşların yatacağı tarihler de belli oldu. 3 Ocak günü TÜİK'in açıkladığı yıllık ve Aralık ayı enflasyonu emekli ve memur maaşları için belirleyici oldu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası emekli ve memur için müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak." dedi.