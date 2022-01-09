Dolar, euro, sterlin, altın derken şimdi asıl o... 2021 sonunda çöküşe geçmişti! İslam Memiş nitekim artık çok yakın diyerek uyardı!

Aralık ayında dolar, euro ve altının yükselişte olduğu günlerde Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş herkesi uyarmış "Dolar ve altın fiyatları çökecek" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bundan sonraki açıklamasında yatırım için sepette sterlinin tercih edilmediği gerektiğini de vurgulamıştı. Tahminleri bir bir çıkan uzman isim yine dikkat çeken yorumlarda bulundu. altın fiyatları için dikkat çeken seviyeler öngören Memiş, gümüş fiyatlarında çok yakın zamanda ani bir yükseliş olacağını ifade etti. Büyük ve küçük ölçekteki yorumcular ise piyasalardaki son duruma odaklandı.