Dolar, euro, sterlin, altın derken şimdi asıl o... 2021 sonunda çöküşe geçmişti! İslam Memiş nitekim artık çok yakın diyerek uyardı!
2021 sonunda çöküşe geçmişti! İslam Memiş nitekim artık çok yakın diyerek uyardı! Dolar, euro, altın, gümüş derken şimdi hepsi...Geçtiğimiz yılın son ayında dolar, euro ve altının tırmanışa geçtiği günlerde fiyatların sert düşeceğine ön gören İslam Memiş "Yeni sürprizlere hazır olun" diyerek yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmelerin hemen sonrasında dolar, euro, kripto para ve altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.
Aralık ayında dolar, euro ve altının yükselişte olduğu günlerde Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş herkesi uyarmış "Dolar ve altın fiyatları çökecek" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bundan sonraki açıklamasında yatırım için sepette sterlinin tercih edilmediği gerektiğini de vurgulamıştı. Tahminleri bir bir çıkan uzman isim yine dikkat çeken yorumlarda bulundu. altın fiyatları için dikkat çeken seviyeler öngören Memiş, gümüş fiyatlarında çok yakın zamanda ani bir yükseliş olacağını ifade etti. Büyük ve küçük ölçekteki yorumcular ise piyasalardaki son duruma odaklandı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı. İşte o yorumlar:
İslam Memiş 2022'de gram altın fiyatları için dikkat çeken bir tahmin yaparak 1450 TL seviyesini verdi.
"SIRADA NE Mİ VAR?"
İslam Memiş yeni tahmini ise 'Sırada ne mi var?' diyerek duyurdu. Kafası karışık yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi.