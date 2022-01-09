Bankalar ateşi yaktı faizler uçtu! 32 günde 9.369,86 TL kazanın! Paranızla para kazanacaksınız! Dev rakamlar geldi

Bankaların TL mevduat hesapları için uyguladıkları faiz oranları, kur korumalı TL mevduat sistemi sonrasında gelen birçok yenilikle beraber yükselmeye başladı. 2021 Aralık ayının son haftalarında başlayan faiz yarışlarında ise TL mevduat faiz oranları, geçtiğimiz haftalara nazaran 238 baz puan artarak yüzde 19,47 seviyesine yükseldi. Bankaların şuan için en yüksek TL mevduat faiz oranı ise %22,50 ile dikkat çekiyor. İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları.