Doların defteri dürüldü! İslam Memiş’ten kritik uyarı! Gram altınınız varsa sakın satmayın! İşte 100 kat kazandıran yatırım!

Altın yatırımcıları uzmanlar tarafından gelen açıklamaları oldukça merak ediyor. Altın alımı ve satımı için n uygun tarihler verildi. FED faiz kararı sonrası dolar ve euro da yaşanan düşüşün ardından altına olan güven arttı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altının zirve yapacağı tarihi açıkladı. İşte altın yorumları ve konu hakkında tüm merak edilenler...