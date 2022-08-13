Tarım Kredi'de fiyatlar alaşağı! TARİH BELLİ OLDU! 1,2,5 LT Ayçiçek yağı, şeker, un, süt fiyatlarında çılgınlık! Görülmemiş İNDİRİM başlıyor!
Başkan Erdoğan "1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın." ifadeleriyle müjdeli haberi duyurdu. Yapılan açıklama sonrası Tarım Kredi Market'te yapılacak indirim birçok vatandaş tarafından ilgiyle bekleniyor. İşte Tarım Kredi Market fiyat listesi ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar...
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri şubeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın et ve ayçiçek yaşı başta olmak üzere pek çok üründe indirim yapılacağını açıkladı. Yapılan bu açıklamanın ardından vatandaşlar Tarım Kredi Market fiyat listesi hakkında detayları merak etmeye başladı. Tarım Kredi Marketlerinde yapılacak indirim gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreninde verdiği indirim müjdesi sonrası et fiyatları başta olmak üzere temel gıda ürünlerine gelecek indirimler merak ediliyor. Peki, Tarım Kredi Market fiyat listesi nasıl? Tarım Kredi Market nerelerde var? Tarım Kredi Market fiyatları ne zaman düşecek? İşte merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde şeker, un, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirime gidileceğini duyurdu.
TARIM KREDİ İNDİRİM TARİHİ BELLİ OLDU!
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.
KIRMIZI ETTE İNDİRİM MÜJDESİ
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada ilk olarak et fiyatlarından bahsederek "Biz laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." ifadelerini kullandı.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlatılacak indirim ile ilgili konuştu. İndirimler ile ilgili olarak "Marketlerde vatandaşı dara sokanlara, piyasanın dengesini bozanlara hizaya getirecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta et olmak üzere pek çok ürün grununda indirim yapılacağının müjdesini verdi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
"Marketlerde vatandaşımızı dara sokanlar; Tarım Kredi Kooperatif talimatı aldı. Koyun kuzu etinde yüzde 25 indirim başlattık. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Zeytinyağı ayçiçek yağında da 20-30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidilecek. Talimatımız şu sen başa baş noktasında çalışacaksın kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın. Tarım Kredi Kooperatifi bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak.''