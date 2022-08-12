3600 ek gösterge ile maaşlar, ikramiyeler ne kadar olacak?
3600 ek gösterge hükümet tarafından yapılan düzenlemeyle kabul edildi. Memur ve emeklilere 3600 ek gösterge müjdesi sonrası milyonlarca kişi 'bizim durumumuz ne olacak, göstergemiz, maaşlarımız, ikramiyelerimiz artacak mı?' diye soruyor. İşte merak edilen soruların yanıtı.
Milyonlarca kişi 3600 ek gösterge ile ilgili birçok sorunun yanıtını arıyor. Kimileri 'ne oldu ek gösterge unutuldu mu, artık konuşulmuyor?' diyor, kimileri 'bizim durumumuz ne olacak, göstergemiz, maaşlarımız, ikramiyelerimiz artacak mı?' diye soruyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan köşesinde merak edilen soruları yanıtladı.
Ek göstergeye ilişkin yasal düzenleme temmuz ayının başında Meclis'ten geçerek yasalaştı. Uygulaması ise 2023'ün ocak ayında olacak. Yani, 2023'ün ocak ayında tüm kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergeleri artacak. Haliyle bu tarihten itibaren de maaşlar ve ikramiyeler de ek göstergeye paralel yükselecek. Peki, yeni düzenleme kimi, nasıl etkileyecek; maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? Madde madde anlatayım...
MAAŞLAR YÜZDE 22 ARTACAK
3600 ek gösterge başta hemşire, din görevlisi, öğretmen gibi belirli kesimleri ilgilendirirken, düzenleme ile kamudaki hemen hemen tüm meslek grupları kapsama dahil edildi ve ek göstergeleri artırıldı.
Öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğretim mezunu polislerin ve sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Bu kapsamda birinci derece 30 yıl çalışan ve göstergesi 3000 olan öğretmen, polis memuru, hemşire ve din görevlisinin ek göstergesi 3600'e çıktığında emekli aylığı 1.728 lira, emekli ikramiyesi de 62 bin lira artacak.