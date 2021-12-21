Dolar düştü her şey indirime girdi! Teneke Ayçiçek yağı fiyatı 70 TL altına düştü! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ...
Doların 18.25 TL seviyesinden 11 TL seviyelerine kadar düşmesiyle beraber vatandaşlar bir süredir zamlı satılan gıda fiyatlarının düşüp düşmediğini araştırmaya koyuldu. Özellikle ayçiçek yağına büyük zam yapılmıştı. Dolar ve altındaki sert düşüş sonrası marketlerden indirim haberleri de gelmeye başladı. En ucuz teneke ayçiçek yağı 70 TL altına düştü. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer market ve online alışveriş sitelerindeki indirimli yağ fiyatları...
Dolar kurundaki hareketlilik sonrası güncel gıda fiyatları merak konus oldu. Son zamanlarda en çok zam ayçiçek yağına gelmişti. Dolar ve altının düşmesinden sonra alışverişe çıkacak olan milyonlarca kişi teneke olarak satılan yağların yeni fiyatlarını araştırıyor. Kurdaki büyük düşüş otomobil ve akaryakıt fiyatlarını etkilerken, market ürünlerini de ekledi. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ ne kadar? İşte sıvı yağ güncel fiyatları...
5 LT TENEKE AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİME GİRDİ
İnternet üzerinden online satış yapan marketlerin bazılarında 5 LT teneke ayçiçek yağına indirim yapıldı. Migros 5 lt Ayçiçek Yağı teneke fiyatı sadece 70,95 TL olarak duyuruldu.
5 LT TENEKE BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI FİYATI 66.50 TL
A101'de de sıvıyağ fiyatlarına indirim geldi. A101 marketlerinde ucuz teneke ayçiçek yağ (5 LT) 66.50 TL olarak duyuruldu.