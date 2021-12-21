Dolar düştü her şey indirime girdi! Teneke Ayçiçek yağı fiyatı 70 TL altına düştü! A101, BİM, ŞOK, Migros’ta en ucuz sıvı yağ...

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası güncel gıda fiyatları merak konus oldu. Son zamanlarda en çok zam ayçiçek yağına gelmişti. Dolar ve altının düşmesinden sonra alışverişe çıkacak olan milyonlarca kişi teneke olarak satılan yağların yeni fiyatlarını araştırıyor. Kurdaki büyük düşüş otomobil ve akaryakıt fiyatlarını etkilerken, market ürünlerini de ekledi. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ ne kadar? İşte sıvı yağ güncel fiyatları...