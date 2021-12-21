Dolar, altın çakıldı! Kredi hesaplama oranları tepetaklak oldu! Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan uygun ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri
2021 Aralık ayının son toplantısını da gerçekleştirerek yılın son faiz indirimini uygulayan Merkez Bankası, bankaların kredi oranlarında da değişikliğe neden oldu. Karar sonrasında özellikle kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın güncel ihtiyaç, konut ve taşı kredisi oranları merak ediliyor. Yüzde 14'e çekilen politika faizlerinin ardından güncel en uygun banka kredileri ise vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte en uygun kredi faiz oranları.
Kredi Faiz Oranları Düştü Konut Kredilerine İlgi Arttı!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan faiz indirimi sonrasından kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1,20'ye indirdi.
2021 Aralık ayında gelen 100 baz puanlık yılın son faiz indirimi sonrasında, son 4 PPK kararının 500 baz puanlık toplam bir indirime imza atmasının sonrasında, politika faizleri ise %14'e indirildi.
Düşen faiz oranlarının ardından birçok bankacılık ürün ve hizmetlerinde de düşük faiz uygulamaları görülmeye başladı. Özellikle artan konut fiyatları karşısında hem piyasaları canlandırmak hem de vatandaşlara destek olmak için kamu banklarından ilgili krediler için gelecek yılda yeni faiz indirimlerinin de gelmesi bekleniyor.
50 bin liraya kadar 36 ay vade ve 50 bin liradan sonrası için 24 ay vade seçeneklerinin yer aldığı kredi en uygun ihtiyaç kredileri arasında yer alıyor. Konut kredilerinde ise yapılan son faiz indirimi sonrası gelen güncelleme ile %1,20'den başlayan faiz oranları ile en uygun konut finansmanı veriliyor.