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Dövizdeki çakılma devam ediyor! Dolar düşüyor asgari ücretin yükselişi sürüyor

Dün Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte döviz kurlarında büyük çakılma oldu. TL'nin değer kazanmasıyla piyasalar hareketlenmeye başladı. Döviz kuru yükseldiğinde asgari ücret üzerinden algı yapmaya çalışanlar ise bugün sessiz. Döviz kuru yükseldiğinde asgari ücret 275 dolar bandında olurken bugün dövizdeki çakılma ile yükselişe geçti. İşte grafikle asgari ücretteki yükselme...

21.12.2021 10:26 - Son Güncelleme: 21.12.2021 10:37
Dövizdeki çakılma devam ediyor! Dolar düşüyor asgari ücretin yükselişi sürüyor

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi.

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Dövizdeki çakılma devam ediyor! Dolar düşüyor asgari ücretin yükselişi sürüyor

Dövizdeki çakılma sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı.

Dövizdeki çakılma devam ediyor! Dolar düşüyor asgari ücretin yükselişi sürüyor

Başkan Erdoğan'ın ekonomi ile alakalı açıklamaları ile birlikte Dolar düşmeye başladı. Akşam saatlerinde 18,35'e kadar yükselen dolar 14,88 seviyesine geriledi.

Dövizdeki çakılma devam ediyor! Dolar düşüyor asgari ücretin yükselişi sürüyor

Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 8 maddelik tedbir açıklandı. Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Dövizdeki çakılma devam ediyor! Dolar düşüyor asgari ücretin yükselişi sürüyor

Yapılan açıklamaların ardından yüzde 22,3 değer kaybetti. Bu düşüş devam edecek ve Dolar/TL olması gereken dengeye ulaşacak.

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