Dövizdeki çakılma devam ediyor! Dolar düşüyor asgari ücretin yükselişi sürüyor
Dün Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte döviz kurlarında büyük çakılma oldu. TL'nin değer kazanmasıyla piyasalar hareketlenmeye başladı. Döviz kuru yükseldiğinde asgari ücret üzerinden algı yapmaya çalışanlar ise bugün sessiz. Döviz kuru yükseldiğinde asgari ücret 275 dolar bandında olurken bugün dövizdeki çakılma ile yükselişe geçti. İşte grafikle asgari ücretteki yükselme...
21.12.2021 10:26
- Son Güncelleme: 21.12.2021 10:37
Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 8 maddelik tedbir açıklandı. Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.
Yapılan açıklamaların ardından yüzde 22,3 değer kaybetti. Bu düşüş devam edecek ve Dolar/TL olması gereken dengeye ulaşacak.