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Haberler Ekonomi Doğalgaz yardımı 1000 TL ödeniyor! Paralar hesaplara yatmaya başlıyor! Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olan tüm çalışanlar...

Doğalgaz yardımı 1000 TL ödeniyor! Paralar hesaplara yatmaya başlıyor! Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olan tüm çalışanlar...

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği yapılacak. Paralar hesaplara yatmaya başlıyor. Düzenleme yürürlüğe girdi! Vergi ve SGK priminden muaf tutulacak. Özel sektör çalışanlarını sevindiren haber geldi. Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuruları nasıl yapılır? 1000 TL Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olanlar...

13.11.2022 09:53 - Son Güncelleme: 13.11.2022 09:53
Doğalgaz yardımı 1000 TL ödeniyor! Paralar hesaplara yatmaya başlıyor! Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olan tüm çalışanlar...

Paralar hesaplara yatıyor, milyonlarca çalışana son dakika gelişmesi! Özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Doğalgaz ve ısınma yardımı kapsamında ödeme yapılacak. Duyuru sonrası internet arama motorlarında ''Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler Doğalgaz yardımı başvurusunda bulunabilir? Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. 1000 TL Doğalgaz ve ısınma yardımı hakkında tğm merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğalgaz yardımı 1000 TL ödeniyor! Paralar hesaplara yatmaya başlıyor! Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olan tüm çalışanlar...

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA 1000 TL DOĞALGAZ YARDIMI

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgaz ve ısınma yardımı düzenlemesinde tüm detaylar ortaya çıktı. Düzenleme özel sektör çalışanları için yapıldı.

Doğalgaz yardımı 1000 TL ödeniyor! Paralar hesaplara yatmaya başlıyor! Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olan tüm çalışanlar...

Düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.

Doğalgaz yardımı 1000 TL ödeniyor! Paralar hesaplara yatmaya başlıyor! Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olan tüm çalışanlar...

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

Doğalgaz yardımı 1000 TL ödeniyor! Paralar hesaplara yatmaya başlıyor! Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olan tüm çalışanlar...

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

NTV'nin haberine göre, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

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