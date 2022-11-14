İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL'ye düştü! İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı!

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde ucuza konut satışları başladı. 2+1, 3+1 daireler 400 bin TL gibi bir fiyata satılıyor. İllerin icra dairesi müdürlükleri tarafından onlarca ilan yayımlandı. Örneğin İstanbul Gaziosmanpaşa'da net 81,40 m² daire icradan satılğa çıkartıldı. Muhammen bedeli 420.000 TL olarak belirlendi. Satış günü 02.12.2022 saat 14:06 olarak duyuruldu. İşte detaylar...