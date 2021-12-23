Enflasyon farkı, seyyanen artış, toplu sözleşme, ek zam hepsi masada! Memur ve emekli maaş zammı için yeni metotlar! Net 700 TL ve...

Tüm gözler Ocak 2022'de. Memur ve emekliler zamların gidişatıyla ilgili formülleri tek tek inceliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammının netleşmesiyle gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Ocak zammıyla ilgili ek protokol için mutabakata varan memurların yeni zammıyla alakalı bazı formüller konuşulmaya başlandı. 6 ay zammının öne çekilmesi ve seyyanen zam talepleri de bunlar arasında yer alıyor. Emekliler için ise kademeli artış formülü konuşuluyor. Öte yandan asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetinin memur maaşlarına ne kadar etki edeceği de belli oldu. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" açıklamalarında bulundu. Peki memur ve memur emeklisine ek zam yapılacak mı? İşte son dakika memur emeklisi ek zam hakkında tüm detaylar...