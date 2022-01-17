Devreye alındı emeklilere anında zamlı maaşının yanında 2 bin 500 TL ödeme yapılacak! Maaş gününü beklemeden tüm emekliler alacak

Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise bin 675 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 2 bin 100 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.