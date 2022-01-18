Yetişen 180 ay vadeyle alacak! TOKİ 12 şehirde ucuz konut satışını başlattı! Bin 88 TL taksit ve 2+1 - 3+1 konutlarla kiradan kurtaran fırsatlar!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 81 ilde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya son sürat devam ediyor. Ucuza ev sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2022 güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ şu anda aralarında İstanbul, Afyon, Bursa, İzmir, Konya'nın bulunduğu 16 şehirde projelerini sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da 368 adet konut kapsamında üretilecek 69 adet konut satışları vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Konut satışları orta gelir grubuna uygun bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2022 Ocak ayı TOKİ kurasız 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi...