Yetişen 180 ay vadeyle alacak! TOKİ 12 şehirde ucuz konut satışını başlattı! Bin 88 TL taksit ve 2+1 - 3+1 konutlarla kiradan kurtaran fırsatlar!
TOKİ 12 kentte ucuz konut satışını başlattı! Yetişen 180 ay vadeyle alacak! Bin 88 TL taksit ve 2+1 - 3+1 konutlarla kiradan kurtaran fırsatlar! TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi amaçlayan TOKİ yeni projelerine 2022'de de bütün süratiyle devam ediyor. TOKİ'den makul fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir duyuru geldi. Konut satışları orta gelir grubuna makul bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler amacıyla lüzumlu detaylara haberimizde yer verdik. İşte o liste...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 81 ilde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya son sürat devam ediyor. Ucuza ev sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2022 güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ şu anda aralarında İstanbul, Afyon, Bursa, İzmir, Konya'nın bulunduğu 16 şehirde projelerini sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da 368 adet konut kapsamında üretilecek 69 adet konut satışları vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Konut satışları orta gelir grubuna uygun bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2022 Ocak ayı TOKİ kurasız 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından AFYONKARAHİSAR MERKEZ SADIKBEY MAHALLESİ 368 ADET KONUT kapsamında üretilecek 69 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: AFYONKARAHİSAR MERKEZ SADIKBEY MAHALLESİ 368 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 69 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare) Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
Başvuru tarihleri: 17 Ocak 2022 - 21 Ocak 2022
Başvuru Bedeli: 2.000- TL Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 20 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1 Kura Tarihi: 01 Şubat 2022
KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ
Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 01 Şubat 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.