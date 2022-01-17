Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor! Yurt dışından bile sıraya girdiler! Paraya para demiyor
Hobi amaçlı olarak Adana'da süs horozu ve tavuk yetiştiriciliğine başlayan Selçuk Sencar, yılda yaklaşık 8 bin süs horozu yetiştiriyor. Sencar, özelliklerine göre 10 ila 500 dolardan satışa sunduğu hayvanlarının hemen hemen tamamını Afrika'dan Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'dan Arap Yarımadası'na kadar 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.
17.01.2022 13:05
- Son Güncelleme: 17.01.2022 13:05
Adana'da süs horozu ve tavuğu yetiştiricisi Selçuk Sencar, hobi amaçlı başladığı işinde yetiştirdiği hayvanları 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.