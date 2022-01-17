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Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor! Yurt dışından bile sıraya girdiler! Paraya para demiyor

Hobi amaçlı olarak Adana'da süs horozu ve tavuk yetiştiriciliğine başlayan Selçuk Sencar, yılda yaklaşık 8 bin süs horozu yetiştiriyor. Sencar, özelliklerine göre 10 ila 500 dolardan satışa sunduğu hayvanlarının hemen hemen tamamını Afrika'dan Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'dan Arap Yarımadası'na kadar 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

17.01.2022 13:05 - Son Güncelleme: 17.01.2022 13:05
Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor! Yurt dışından bile sıraya girdiler! Paraya para demiyor

Adana'da süs horozu ve tavuğu yetiştiricisi Selçuk Sencar, hobi amaçlı başladığı işinde yetiştirdiği hayvanları 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

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Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor! Yurt dışından bile sıraya girdiler! Paraya para demiyor

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Sencar, ailesi ve yakınlarının güvercin, keklik gibi hayvanlara meraklı olmasının etkisiyle küçük yaştan itibaren bu hayvanları hobi amaçlı besledi.

Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor! Yurt dışından bile sıraya girdiler! Paraya para demiyor

Ailesiyle vakit geçirmek için 11 yıl önce içinde zeytin ağaçları da bulunan bahçe satın alan Sencar, burada kümes kurdu.

Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor! Yurt dışından bile sıraya girdiler! Paraya para demiyor

İşinin yanı sıra hobisini sürdüren Sencar'da zamanla süs horozu ve tavuğu merakı oluştu.

Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor! Yurt dışından bile sıraya girdiler! Paraya para demiyor

Kümesinde süs horozu, tavuğu besleyen Sencar, bu hayvanlara meraklı çok fazla insan olduğunu görünce 7 yıl önce ticari amaçlı yetiştiricilik yapmaya karar verdi.

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