Devletten yeni destek: Aile Destek Programı başlıyor! Ödemeler dar gelirli vatandaşlara yapılıyor! Haneler tek tek tespit edildi! Müjde Erdoğan’dan!

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı hakkında şu bilgileri verdi;

"Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz"