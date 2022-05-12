Devletten yeni destek: Aile Destek Programı başlıyor! Ödemeler dar gelirli vatandaşlara yapılıyor! Haneler tek tek tespit edildi! Müjde Erdoğan'dan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları açıklandı. 9 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine sonrası konuşma yapan Erdoğan düşük bütçeli vatandaşlara peş peşe bir çok müjde verdi. Bu müjdeler arasında Aile Destek Programı da yer alıyor. Dar gelirli vatandaşlara program kapsamında yardımlar yapılacak. Peki Aile destek programı nedir, nasıl başvurulur, başvuru tarihleri ne zaman? 2022 Aile destek programı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtları...
Devletten yeni destek: Aile Destek Programı başlıyor. Ödemeler dar gelirli vatandaşlara yapılıyor! Haneler tek tek tespit edildi! Müjde Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni destek paketini duyurdu. Buna göre Aile Destek Programı kapsamında destekler sağlanacak. Vatandaşlar da Aile Destek programı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki, Aile Destek Paketi nedir? Aile Destek Paketi kimlere verilecek? İşte Erdoğan'ın açıklamaları...
Aile Destek Programı hakkında detaylar merak ediliyor. İnternet arama motorlarında Aile Destek Programı nedir, kimleri kapsıyor? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak, nereden başvurulur?' soruları sıklıkla sorgulanıyor. Der gelirli vatandaşlara yönelik uygulanacak olan destek programının içeriği hakkında tüm bilgiler haberimizde!
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı hakkında şu bilgileri verdi;
"Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz"
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Aile destek programı Haziran'da başlayacak. Ancak programın içeriği hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Hangi bakanlık altında yardımların yapılacağı, yardımların kimi kapsayacağı merak edilen detaylar arasında.
AİLE DESTEK PROGRAMI KİMLERİ KAPSAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda bu program, dar gelirli vatandaşlara yönelik olacak.