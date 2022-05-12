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Araba markaları kampanyalarda coştu! Sıfır otomobil almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, 6 ay ertelemeli ödeme planı! Honda, Nissan, Renault, Toyota, Opel...

Sıfır otomobil almak isteyenler markaların kampanyalarını anbean takip ediyor. Kabine toplantısının ardından konut alımlarında kredi desteği açıklaması otomobil markalarını da harekete geçirdi. Sıfır araç almak isteyenlere 6 ay ertelemeli ödeme planı sunan markalar faizleri ise belli vadelere kadar sıfırlamış durumda. İşte Honda, Nissan, Renault, Toyota, Opel mayıs ayı sıfır araç kampanyaları...

12.05.2022 14:42 - Son Güncelleme: 12.05.2022 14:42
Araba markaları kampanyalarda coştu! Sıfır otomobil almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, 6 ay ertelemeli ödeme planı! Honda, Nissan, Renault, Toyota, Opel...

Kamu bankaları konut kredisi paketlerini açıklarken taşıt kredisi paketinde beklenen kampanya açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı.

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Araba markaları kampanyalarda coştu! Sıfır otomobil almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, 6 ay ertelemeli ödeme planı! Honda, Nissan, Renault, Toyota, Opel...

Bahar kampanyası adı altında sıfır araç alacaklara altı ay ödemesiz seçenek sunan firmalar faizi ise belli bir vadeye kadar sıfırladı.

Araba markaları kampanyalarda coştu! Sıfır otomobil almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, 6 ay ertelemeli ödeme planı! Honda, Nissan, Renault, Toyota, Opel...

İşte otomobil firmalarının sıfır araç kampanyaları...

Araba markaları kampanyalarda coştu! Sıfır otomobil almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, 6 ay ertelemeli ödeme planı! Honda, Nissan, Renault, Toyota, Opel...

Nissan Türkiye, Nisan ayında başlattığı düşük faizli uzun vadeli kredi fırsatları ve avantajlı fiyatlar sunan kampanyasını mayıs ayında da devam ettiriyor. Bu kapsamda kullanıcılar 24 aya varan %1'in altında faizli kredi imkanlarından faydalanabiliyor.

Araba markaları kampanyalarda coştu! Sıfır otomobil almak isteyenlere müjde! Sıfır faiz, 6 ay ertelemeli ödeme planı! Honda, Nissan, Renault, Toyota, Opel...

Kampanyanın en dikkat çeken noktalarından birisi de ödeme ertelemesi tarafında. Açıklanan detaylara baktığımızda tüm kredilerde ödemeyi 6 ay öteleme seçeneğinin bulunduğunu görüyoruz.

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