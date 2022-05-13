7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? Kaç yaşında emekli olurum?
Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular sık sık sorulup uzmanlar tarafından yorumlar takip ediliyor. Gündeme gelen mühim sorular oluyor.7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Hamile çalışanlara gece mesaisi yaptırılabilir mi? 25 yıl evli kalan ev hanımları emekliği ile ilgili çalışma var mı? Rapor parası ödenirken 3. Günden sonra ödeme oluyor diyorlar bu doğru mu? Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar!
Hepsi tek tek belli oldu. Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı. SSK, Bağkur'lu, emekli, EYT'li, işçi, ev kadını herkes merak ediyordu. Borç, maaş, kıdem tazminatı, 25 yıl evli kalan ev hanımları ile ilgili her şeyi tek tek açıkladı. Pek çok kişi, 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Hamile çalışanlara gece mesaisi yaptırılabilir mi? 25 yıl evli kalan ev hanımları emekliği ile ilgili çalışma var mı? Rapor parası ödenirken 3. Günden sonra ödeme oluyor diyorlar bu doğru mu? Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte tüm soruların cevabı haberimizde!
4) Ben 100/45 engeliyim ilk SSK girişim 2006 ne zaman emekli olurum AHMET CANLI
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