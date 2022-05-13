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Haberler Ekonomi 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? Kaç yaşında emekli olurum?

7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? Kaç yaşında emekli olurum?

Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorular sık sık sorulup uzmanlar tarafından yorumlar takip ediliyor. Gündeme gelen mühim sorular oluyor.7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Hamile çalışanlara gece mesaisi yaptırılabilir mi? 25 yıl evli kalan ev hanımları emekliği ile ilgili çalışma var mı? Rapor parası ödenirken 3. Günden sonra ödeme oluyor diyorlar bu doğru mu? Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar!

takvim.com.tr
13.05.2022 10:54 - Son Güncelleme: 13.05.2022 10:54
Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Kaç yaşında emekli olurum?

Hepsi tek tek belli oldu. Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı. SSK, Bağkur'lu, emekli, EYT'li, işçi, ev kadını herkes merak ediyordu. Borç, maaş, kıdem tazminatı, 25 yıl evli kalan ev hanımları ile ilgili her şeyi tek tek açıkladı. Pek çok kişi, 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Hamile çalışanlara gece mesaisi yaptırılabilir mi? 25 yıl evli kalan ev hanımları emekliği ile ilgili çalışma var mı? Rapor parası ödenirken 3. Günden sonra ödeme oluyor diyorlar bu doğru mu? Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte tüm soruların cevabı haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Kaç yaşında emekli olurum?

1) 01,11,1979 doğumlu eşim 02,03,2002 sigorta girişi var 4500 güne tamamlandığında 58 yaşında emekli olabilir mi MERT BAŞKAN

OLABİLİR AMA 2027 YILININDA BEKLEMENİZ LAZIM 4500 GÜNLE EMEKLİLİK İÇİN 25 YIL ŞARTI DA VAR.

Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Kaç yaşında emekli olurum?

2) 1975 doğumluyum özel sektörde 2000 sigorta girişliyim 4000 günüm var ne zaman emekli olurum İSMAİL ŞAHİNALP

İŞE GİRİŞ TARİHİNİZE GÖRE 7 BİN GÜNÜ TAMAMLAYIP 60 YAŞINIZI BEKLEYECEKSİNİZ

Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Kaç yaşında emekli olurum?

3) Merhaba ismim Mehmet 25 09 1973 doğumluyum 10 01 1988 SSK girişim var şuanda 7100 günüm var na zaman emekli olurum

15 YAŞINDAKİ SİGORTA EĞER STAJ YA DA ÇIRAKLIK DEĞİL İSE 50 YAŞ VE 5375 GÜNLE EMEKLİ OLURSUNUZ. Ancak staj veya çıraklık sigortası ise geçerli olmuyor.

Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Kaç yaşında emekli olurum?

4) Ben 100/45 engeliyim ilk SSK girişim 2006 ne zaman emekli olurum AHMET CANLI

VERGİ İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ENGELLİ OLMAK YETMİYOR BU ORANDA VERGİ İNDİRİMİ DE ALMANIZ LAZIM BUNU ALDIĞINIZI DÜŞÜNÜRSEK 20 YIL 4400 GÜN ŞARTLARINIZ VAR. PRİMİ TAMAMYAYIP 2026 YILINDA EMEKLİ OLURSUNUZ. VERGİ İNDİRİMİ ALAMAZSANIZ. 7 BİN GÜN VE 60 YAŞ GEREKİR

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