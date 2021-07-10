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Devletten 2.200 lira ödeme! Cepleri rahatlatan gelişme! Temmuz ayı çift ödeme ayı olacak!

Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara sık sık yardımlar yapılıyor. Cepleri rahatlatan yardımlar sayesinde vatandaşlar da rahat günler geçiriyor. Milyonlarca kişi için Temmuz ayı tam bir destek ayı olacak. Yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte emekli vatandaşların yanı sıra, devlet desteği alan kişilere de bayram ikramiyesi yatırılacak. Bayram ikramiyesinin tutarı 1.100 TL olacak. Pandemi döneminde de yatırılan yardımlara devam edilirken, E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Pandemi parası yardımı da 1.100 TL olarak hesaplanırken, toplamda 2.220 lira ödemeden faydalanmak mümkün oluyor.

10.07.2021 09:46 - Son Güncelleme: 10.07.2021 09:46
Devletten 2.200 lira ödeme! Cepleri rahatlatan gelişme! Temmuz ayı çift ödeme ayı olacak!

Devlet ödemeleriyle cepler rahat bir nefes alacak ve ödemeler hesaplara yatacak. Temmuz ayı adeta bayram ayı olacak. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara birçok farkı kalemde ödeme yapılıyor. Temmuz ayında iki ödeme birden alarak toplamda 2.220 lira ödeme alabilirsiniz. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yatırılacak bayram ikramiyesinin yanı sıra, pandemi parasıyla birlikte bu miktar ikiye katlanacak. Pandemi parası için ise başvuru yapmanız gerekecek. İşte detaylar!

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Devletten 2.200 lira ödeme! Cepleri rahatlatan gelişme! Temmuz ayı çift ödeme ayı olacak!

MİLYONLARCA KİŞİ İKRAMİYE ALABİLECEK!

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Devletten 2.200 lira ödeme! Cepleri rahatlatan gelişme! Temmuz ayı çift ödeme ayı olacak!

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış eşe 550 TL, yüzde 75'i bağlanmış eşe ise 825 TL ikramiye ödenecek.

Devletten 2.200 lira ödeme! Cepleri rahatlatan gelişme! Temmuz ayı çift ödeme ayı olacak!

Ölen kişiden dolayı eş ve iki kızı dul ve yetim aylığı alıyorsa ikramiyenin yüzde 50'sini eş, yüzde 25'erlik kısmını ise kızları alacak. Bu durumda eşe 550 TL, çocuklara ise 275'er TL ikramiye ödenecek.

Devletten 2.200 lira ödeme! Cepleri rahatlatan gelişme! Temmuz ayı çift ödeme ayı olacak!

Birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 1100 TL ikramiye alacak.