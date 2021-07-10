Devletten 2.200 lira ödeme! Cepleri rahatlatan gelişme! Temmuz ayı çift ödeme ayı olacak!

Birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 1100 TL ikramiye alacak.