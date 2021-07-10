Devletten 2.200 lira ödeme! Cepleri rahatlatan gelişme! Temmuz ayı çift ödeme ayı olacak!
Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara sık sık yardımlar yapılıyor. Cepleri rahatlatan yardımlar sayesinde vatandaşlar da rahat günler geçiriyor. Milyonlarca kişi için Temmuz ayı tam bir destek ayı olacak. Yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte emekli vatandaşların yanı sıra, devlet desteği alan kişilere de bayram ikramiyesi yatırılacak. Bayram ikramiyesinin tutarı 1.100 TL olacak. Pandemi döneminde de yatırılan yardımlara devam edilirken, E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Pandemi parası yardımı da 1.100 TL olarak hesaplanırken, toplamda 2.220 lira ödemeden faydalanmak mümkün oluyor.
Devlet ödemeleriyle cepler rahat bir nefes alacak ve ödemeler hesaplara yatacak. Temmuz ayı adeta bayram ayı olacak. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara birçok farkı kalemde ödeme yapılıyor. Temmuz ayında iki ödeme birden alarak toplamda 2.220 lira ödeme alabilirsiniz. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yatırılacak bayram ikramiyesinin yanı sıra, pandemi parasıyla birlikte bu miktar ikiye katlanacak. Pandemi parası için ise başvuru yapmanız gerekecek. İşte detaylar!