32 günde 816 TL’ye varan ek kazanç! Faizler yine değişti! Bankada hesabınız varsa dikkat!
Bankada birikmiş parası olan kişilere müjdeli haber! Mevduat faiz oranları 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Maddi sıkılaşma politikası sonrası bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında artış dikkat çekmişti. Artışın sonrasında bankalara toplu para yatıran kişiler 32 günde kazançlarına kazanç katabilecek. Bankadaki 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran kişi, vade sonunda 816 liraya kadar kazanç sağlayacak.
En yüksek faiz veren banka değişti, faizler yine yükseldi! Bankada hesabı olanlar, toplu para yatırma sonrasında 32 günlük süreçte ek kazanç elde edebilecek. 1 yıllık sürece baktığımızda ise bu miktar binlerce lira değerinde olacak. Böylelikle yüzde 19.5 oranında bir ek gelir kazanmış olursunuz. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti. Peki; bankaya 50.000 TL para yatırdığınızda ne kadar para kazanırsınız?