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32 günde 816 TL’ye varan ek kazanç! Faizler yine değişti! Bankada hesabınız varsa dikkat!

Bankada birikmiş parası olan kişilere müjdeli haber! Mevduat faiz oranları 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Maddi sıkılaşma politikası sonrası bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında artış dikkat çekmişti. Artışın sonrasında bankalara toplu para yatıran kişiler 32 günde kazançlarına kazanç katabilecek. Bankadaki 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran kişi, vade sonunda 816 liraya kadar kazanç sağlayacak.

10.07.2021 11:37 - Son Güncelleme: 10.07.2021 11:37
32 günde 816 TL’ye varan ek kazanç! Faizler yine değişti! Bankada hesabınız varsa dikkat!

En yüksek faiz veren banka değişti, faizler yine yükseldi! Bankada hesabı olanlar, toplu para yatırma sonrasında 32 günlük süreçte ek kazanç elde edebilecek. 1 yıllık sürece baktığımızda ise bu miktar binlerce lira değerinde olacak. Böylelikle yüzde 19.5 oranında bir ek gelir kazanmış olursunuz. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti. Peki; bankaya 50.000 TL para yatırdığınızda ne kadar para kazanırsınız?

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32 günde 816 TL’ye varan ek kazanç! Faizler yine değişti! Bankada hesabınız varsa dikkat!

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

50 bin TL için 32 günlük faiz oranları ve getirisi:

Ziraat Bankası: Yüzde 17, getirisi 708 TL

TEB: Yüzde 19, getirisi 791 TL

32 günde 816 TL’ye varan ek kazanç! Faizler yine değişti! Bankada hesabınız varsa dikkat!

İş Bankası: Yüzde 12,95, getirisi 539 TL

Yapı Kredi: Yüzde 16, getirisi 666 TL

32 günde 816 TL’ye varan ek kazanç! Faizler yine değişti! Bankada hesabınız varsa dikkat!

VakıfBank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

Halkbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

32 günde 816 TL’ye varan ek kazanç! Faizler yine değişti! Bankada hesabınız varsa dikkat!

Akbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

ING: Yüzde 18,50, getirisi 770 TL

ICBC: Yüzde 18, getirisi 750 TL