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Emekli ve memur maaşlarından sonra o ödemelere de zam geldi! Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Temmuz ayı zamları belli oldu. Memur ve emekli maaş zamlarının değişmesi ile birlikte yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası gibi sosyal yardımlara da zam geldi.

10.07.2021 09:23 - Son Güncelleme: 10.07.2021 09:59
Emekli ve memur maaşlarından sonra o ödemelere de zam geldi! Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası...

Yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak için sağlanan sosyal yardım artarak devam ediyor. Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı.

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Emekli ve memur maaşlarından sonra o ödemelere de zam geldi! Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası...

Buna '2022 aylığı' da deniyor. Yaklaşık 800 bin kişi bu yardımlardan faydalanıyor. Bu sayede temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Peki bu aylık nasıl alınır?

Emekli ve memur maaşlarından sonra o ödemelere de zam geldi! Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası...

YÜZDE 8.45'LİK İYİLEŞTİRME
Türkiye'de 83 milyonluk nüfusun, 7.9 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı var. Yaşlı nüfus artışı son dönemde hızlandı. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi bulunmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından '65 yaş aylığı' adı altında maaş bağlanıyor.

Emekli ve memur maaşlarından sonra o ödemelere de zam geldi! Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası...

31 Haziran 2021'e kadar aylık ödemeler 763 liraydı. Memur maaşındaki yüzde 8.45'lik artışa bağlı olarak 1 Temmuz itibarıyla 827 liraya çıktı. Maaş başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) yapılıyor.

Emekli ve memur maaşlarından sonra o ödemelere de zam geldi! Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası...

ARANAN KOŞULLAR NELER?
65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar 'yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak.