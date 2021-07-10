Emekli ve memur maaşlarından sonra o ödemelere de zam geldi! Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası...
Milyonlarca kişinin merakla beklediği Temmuz ayı zamları belli oldu. Memur ve emekli maaş zamlarının değişmesi ile birlikte yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası gibi sosyal yardımlara da zam geldi.
10.07.2021 09:23
- Son Güncelleme: 10.07.2021 09:59
YÜZDE 8.45'LİK İYİLEŞTİRME
Türkiye'de 83 milyonluk nüfusun, 7.9 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı var. Yaşlı nüfus artışı son dönemde hızlandı. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi bulunmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından '65 yaş aylığı' adı altında maaş bağlanıyor.