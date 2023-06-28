Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi! 3+1 müstakil evi 199.000 TL’ye hemen alın! Vatandaşlar akın etti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri Türkiye genelinde farklı miktarlarda uygulanmaktadır. Ev onarımları için destek miktarı 35 bin TL ile 100 bin TL arasında değişirken, prefabrik ev yapımı için destek miktarı 200 bin TL'ye kadar, betonarme ev yapımı için ise 300 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir.