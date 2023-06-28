Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi! 3+1 müstakil evi 199.000 TL'ye hemen alın! Vatandaşlar akın etti!
Son dakika bilgisine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evi olmayan vatandaşlara yönelik yeni bir destek ödemesi duyuruldu. Bu destek kapsamında, evi olmayan vatandaşlara 200 bin TL'ye kadar nakit destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Barınma yardımı için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği bildirildi. Ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabileceği belirtildi.
28.06.2023 13:06 - Son Güncelleme: 28.06.2023 13:10
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri Türkiye genelinde farklı miktarlarda uygulanmaktadır. Ev onarımları için destek miktarı 35 bin TL ile 100 bin TL arasında değişirken, prefabrik ev yapımı için destek miktarı 200 bin TL'ye kadar, betonarme ev yapımı için ise 300 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir.
Prefabrik ev fiyatları ise Haziran ayında maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle bir miktar yükselmiştir. En uygun fiyatlı prefabrik evler kampanyalara bağlı olarak yaklaşık 200 bin TL'den başlamaktadır.