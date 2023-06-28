3 Temmuz Pazartesi sabah 9.00'da banka hesabınıza 15.000 TL-10.000 TL yatırılıyor! Size yakın ATM’den alabilirsiniz
Bankalar, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yüksek limitli nakit avans imkanı sunmaktadır. Ayrıca, bu limitin artırılması için bankanın müşteri temsilcisiyle iletişime geçilebilir. Bazı bankalar, nakit avans limitinin internet bankacılığı üzerinden de kullanılmasına izin vermektedir. Nakit avans çekmek için herhangi bir belge veya işlem gerekmeksizin hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirilebilir. Ancak bu miktarın dikkatli bir şekilde kullanılması önemlidir, çünkü ilerleyen zamanlarda faizli olarak geri ödenmesi gerekiyor.
28.06.2023 14:16 - Son Güncelleme: 28.06.2023 14:16
Nakit avans kullanmak için genellikle en yakın ATM'ye gitmek gerekiyor. Kamu bankalarında şu anda nakit avans çekimiyle ilgili özel kampanyalar bulunmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterileri, düşük faizli bu kampanyalardan faydalanabilirler. Bunun için yapmanız gereken, ilgili bankanın müşterisi olmak ve ATM'ye başvuruda bulunmaktır.