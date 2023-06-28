3 Temmuz Pazartesi sabah 9.00’da banka hesabınıza 15.000 TL-10.000 TL yatırılıyor! Size yakın ATM’den alabilirsiniz

Nakit avans kullanmak için genellikle en yakın ATM'ye gitmek gerekiyor. Kamu bankalarında şu anda nakit avans çekimiyle ilgili özel kampanyalar bulunmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterileri, düşük faizli bu kampanyalardan faydalanabilirler. Bunun için yapmanız gereken, ilgili bankanın müşterisi olmak ve ATM'ye başvuruda bulunmaktır.