Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!

Son seçim döneminde, özellikle seçim öncesi ve sonrasında dolar kuru, önceki 18 TL bandından ayrılarak yükseliş yaşamıştır. Bu yükseliş, vatandaşların dövize yönelme riskinin artmasıyla birlikte bankaların TL'de kalma eğilimini teşvik etme çabalarını beraberinde getirmiştir. Bankalar, bu süreçte mevduat faizlerinde artışa gitmişlerdir. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranları hızla yükselmeye devam ediyor.