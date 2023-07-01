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Haberler Ekonomi Parasını TL'de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!

Parasını TL'de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!

Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi! Son dönemde dolar kurundaki artış ve dolarizasyon riskinin önüne geçmek amacıyla Türkiye'deki bankalar yeni bir hamle gerçekleştirdi. Bu çerçevede, bankalar 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını artırma yoluna gitti. Mevduat faizi, Türkiye'de tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için büyük bir önem taşır. Bankalara yatırılan paraların getirisi olarak bilinen mevduat faizi, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı oluştururken, finansal piyasalardaki hareketliliklere ve ekonomik göstergelere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

takvim.com.tr
01.07.2023 11:03 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:03
Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!

Son seçim döneminde, özellikle seçim öncesi ve sonrasında dolar kuru, önceki 18 TL bandından ayrılarak yükseliş yaşamıştır. Bu yükseliş, vatandaşların dövize yönelme riskinin artmasıyla birlikte bankaların TL'de kalma eğilimini teşvik etme çabalarını beraberinde getirmiştir. Bankalar, bu süreçte mevduat faizlerinde artışa gitmişlerdir. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranları hızla yükselmeye devam ediyor.

Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!

Bu faiz artışlarıyla bankalar, dolar kurundaki yükselişe karşı vatandaşların TL'ye yönelmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ancak, mevduat faiz oranları bankaların politikaları doğrultusunda değişkenlik gösterebilmekte ve belirtilen rakamlar güncel durumu yansıtmaktadır.

Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!

150.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Odeabank

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Standart Vadeli Hesap

%40

Faiz Oranı

4.997,26 TL

Net Kazanç

154.997,26 TL

ON

E-Mevduat

Standart Vadeli Hesap

%38

Faiz Oranı

4.747,4 TL


Net Kazanç
154.747,4 TL

Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!

Alternatif Bank

VOV Hesap

Standart Vadeli Hesap

%37

Faiz Oranı

4.622,47 TL

Net Kazanç
154.622,47 TL

DenizBank

E-Mevduat

Standart Vadeli Hesap

%36

Faiz Oranı

4.497,53 TL

Net Kazanç

154.497,53 TL

Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!

ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%35

Faiz Oranı

4.372,6 TL

Net Kazanç

154.372,6 TL

Vade Sonu Tutar

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Marifetli Hesap

Standart Vadeli Hesap

%35

Faiz Oranı

4.372,6 TL

Net Kazanç

154.372,6 TL

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