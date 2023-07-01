Parasını TL'de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi! Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi!
Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi! Son dönemde dolar kurundaki artış ve dolarizasyon riskinin önüne geçmek amacıyla Türkiye'deki bankalar yeni bir hamle gerçekleştirdi. Bu çerçevede, bankalar 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını artırma yoluna gitti. Mevduat faizi, Türkiye'de tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için büyük bir önem taşır. Bankalara yatırılan paraların getirisi olarak bilinen mevduat faizi, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı oluştururken, finansal piyasalardaki hareketliliklere ve ekonomik göstergelere bağlı olarak değişkenlik gösterir.
01.07.2023 11:03 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:03
Son seçim döneminde, özellikle seçim öncesi ve sonrasında dolar kuru, önceki 18 TL bandından ayrılarak yükseliş yaşamıştır. Bu yükseliş, vatandaşların dövize yönelme riskinin artmasıyla birlikte bankaların TL'de kalma eğilimini teşvik etme çabalarını beraberinde getirmiştir. Bankalar, bu süreçte mevduat faizlerinde artışa gitmişlerdir. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranları hızla yükselmeye devam ediyor.