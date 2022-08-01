Devlet kurumu duyurdu: Artık her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli!

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren bir numaralı kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de gereksinimlere yönelik geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlığın geliştirmiş bulunduğu yardım modellerinden birisi olan yaşlılık aylığı, 65 yaş üstü güvencesiz vatandaşlar doğrultusundan sıklık ile sorgulanan husus başlıklarından birisi oldu. Bakanlık alakalı hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.