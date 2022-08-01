Devlet kurumu duyurdu: Artık her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli!
Vatandaş yararına hizmetlerine devam eden kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işgücünü yaşlılık durumundan dolayı yitirmiş olan güvencesiz vatandaşlara aylık ödemelerin yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modeline dair haberin ayrıntıları
Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren bir numaralı kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de gereksinimlere yönelik geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlığın geliştirmiş bulunduğu yardım modellerinden birisi olan yaşlılık aylığı, 65 yaş üstü güvencesiz vatandaşlar doğrultusundan sıklık ile sorgulanan husus başlıklarından birisi oldu. Bakanlık alakalı hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Aylık Nakit Ödeme!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaşlı vatandaşlar amacıyla ödeme hizmeti sunmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan ihtiyarlık aylığı modeli, gereksinim sahibi olan ve iş gücünü yaşından dolayı kaybetmiş olan vatandaşları kapsamaktadır.