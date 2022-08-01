Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den para çekecek! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir. Bankaların emekli olan veya emekli olacak olan vatandaşlara sunduğu avantajlı imkanlar bulunuyor. Sadece emekli vatandaşlara sağlanan bu imkanların başında düşük faiz oranı ile esnek ödeme seçenekleri geliyor. Bu imkanlardan faydalanacak olan vatandaşlar ise bazı şartları sağlamalılar. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler ve güncel kampanyalar bankaların açıklamasıyla birlikte haberimizde...