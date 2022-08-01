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Haberler Ekonomi Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den para çekecek! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den para çekecek! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

Faizsiz ve düşük faizli kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Temmuz ayında artan emekli maaşı sonrası emeklilerin çekebileceği en fazla kredi miktarı da arttı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler ve güncel kampanyalar haberimizde!

01.08.2022 12:00 - Son Güncelleme: 01.08.2022 12:00
Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den para çekecek! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir. Bankaların emekli olan veya emekli olacak olan vatandaşlara sunduğu avantajlı imkanlar bulunuyor. Sadece emekli vatandaşlara sağlanan bu imkanların başında düşük faiz oranı ile esnek ödeme seçenekleri geliyor. Bu imkanlardan faydalanacak olan vatandaşlar ise bazı şartları sağlamalılar. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler ve güncel kampanyalar bankaların açıklamasıyla birlikte haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den para çekecek! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

HALKBANK Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi

Nedir?

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den para çekecek! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

Tutarı ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dan başlayan faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den para çekecek! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! SSK, Bağkur, 4C’li 3 dakikada faizsiz ATM’den para çekecek! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ!

Yasal mevzuat gereği; kredi tutarı 50.000 TL'ye kadar vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası vade 24 ay, 100.001 TL üzeri vade 12 ay olarak sınırlandırılmıştır.
Kredi üst limiti 100.000 TL'dir.

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