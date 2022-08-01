Biraz önce belli oldu! PTT hesaplarına aktarılıyor! 1084 TL ve 1298 TL veriliyor! Hesabınızı kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Aylığı

Çeşitli sebeplerden dolayı işgücünü yitiren ve engellilik hali meydana gelen kişilerin topluma kazandırılmaları ve kendi gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan engelli aylığı hizmeti, sosyal emniyeti olmayan vatandaşları kapsamaktadır.