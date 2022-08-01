Biraz önce belli oldu! PTT hesaplarına aktarılıyor! 1084 TL ve 1298 TL veriliyor! Hesabınızı kontrol edin!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek tutarları amacıyla resmi makale yayımladı. Buna göre resmi olarak ödenecek yeni sayılar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlılara ve engelli vatandaşlara değişik tutarlarda karşılıksız, nakit ödemelerin yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerinin ayrıntıları
Her sene bulunduğu gibi bu sene da ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren gereksinim sahibi vatandaşlar amacıyla sosyal yardım modelleri ilerleten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, alakalı yardım modelleri kapsamında yaşlılara ve engelli vatandaşlara değişik tutarlarda nakit yardımlarının yapılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerinin güncel fiyatlarını duyurarak alakalı şartları gerçekleştiren bütün gereksinim sahibi vatandaşların, söz hususu yardım tutarlarından faydalanabileceklerini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Aylığı
Çeşitli sebeplerden dolayı işgücünü yitiren ve engellilik hali meydana gelen kişilerin topluma kazandırılmaları ve kendi gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan engelli aylığı hizmeti, sosyal emniyeti olmayan vatandaşları kapsamaktadır.