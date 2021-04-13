Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit destek sağlıyor! Geri ödeme mödeme yok! İşte o koşullar

Geri ödeme mödeme yok! Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit veriyor. Kazanç gidişatına göre listenin en alt kısmında kalan vatandaşlar için doğrudan parasal dayanak başlatan devlet bunun yanında değişik takviyeleri de ödemeye devam etti. Bu takviyelerden kimileri de, bayanlara sağlanan ödemeler. Bu ödemeler toplam 8 bin TL'lik bir sayıyı aşarken, kimlerin nasıl müracaat yapabileceğine dair ayrıntıları haberimizde sizler için toparladık. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar müracaatlarını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler. Bu evrede müracaat yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden müracaat yapılabilir.

13.04.2021 08:21 - Son Güncelleme: 13.04.2021 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





