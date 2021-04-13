RAMAZAN İMSAKİYE
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Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit destek sağlıyor! Geri ödeme mödeme yok! İşte o koşullar

Geri ödeme mödeme yok! Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit veriyor. Kazanç gidişatına göre listenin en alt kısmında kalan vatandaşlar için doğrudan parasal dayanak başlatan devlet bunun yanında değişik takviyeleri de ödemeye devam etti. Bu takviyelerden kimileri de, bayanlara sağlanan ödemeler. Bu ödemeler toplam 8 bin TL'lik bir sayıyı aşarken, kimlerin nasıl müracaat yapabileceğine dair ayrıntıları haberimizde sizler için toparladık. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar müracaatlarını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler. Bu evrede müracaat yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden müracaat yapılabilir.

13.04.2021 08:21 - Son Güncelleme: 13.04.2021 08:21
Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit destek sağlıyor! Geri ödeme mödeme yok! İşte o koşullar

Devlet tarafından sağlanan yardımlar vatandaşlar tarafından incelenmeye devam ediliyor. Özellikle pandemi süreci ve sonrasında kişiler devletin sağladığı karşılıksız takviye ödemelerini merak ediyorlar. Bireylerin ekonomi açısından mağduriyet yaşamamaları ve zorlanmamaları ismine sağlanan bu yardımların kimilerine ise müracaatlar geçmişe dönük olarak da yapılabiliyor. Bu kapsamda sağlanan bu devlet desteklerinden faydalanmak isteyenler için adım adım başvuru süreci.

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Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit destek sağlıyor! Geri ödeme mödeme yok! İşte o koşullar

EN AZ 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI

Devlet çalışma hayatı içerisinde yer alan annelere de destek ödemesi yapmakta.

Çalışan annelere sağlanan destek ödemeleri izin süreci sırasında oluyor. Doğum öncesinde ve sonrasında belli bir süre izinli olan kadınlara, ödemeler devlet tarafından yapılır. Bu süreçte çalışanın işyeri ödeme yapmazken devlet ise maaşa göre belirlenen tutarda doğum izni ödemesi yapar.

Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit destek sağlıyor! Geri ödeme mödeme yok! İşte o koşullar

Doğum izni ödemesi çalışanın maaşına göre belirlenir. Asgari ücretle çalışan bir kadın doğum izni sürecinde 7 bin 325 TL ödeme alır. 16 hafta için ödenen bu destekten faydalanmak için ise kadınların sağlamaları gereken en önemli şart prim şartı. Doğum izni ödemesi için kadınların başvurudan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.

Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit destek sağlıyor! Geri ödeme mödeme yok! İşte o koşullar

202 TL EMZİRME PARASI

Devletin sağladığı desteklerden bir tanesi de emzirme parası. Emzirme parası ödemesi halk arasında süt parası olarak bilinir. Bu ödemeden faydalanmak için ise 120 gün prim ödemesi olması yeterli.

Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit destek sağlıyor! Geri ödeme mödeme yok! İşte o koşullar

120 günlük SSK veya Bağkur primi ödemiş olan vatandaşlar süt parası ödemesi almaya hak kazanırlar. Bu ödemeler her yıl düzenli olarak artarken 2020 yılı için 202 TL olarak ödenmekte.