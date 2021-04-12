BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var?
Ramazan kolisi fiyatları, mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oldu. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan kolisinde neler var? İşte marketlerin Ramazan kolileri ve içinde yer alan ürünler...
On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Yardım amaçlı çevresindeki kişilere erzak kolisi almak isteyenler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Marketler ise erzak paketlerini tek tek duyurdu. Peki, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var? İşte marketlerin Ramazan kolisinde yer alan ürünler...
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