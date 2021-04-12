BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var?

Ramazan kolisi fiyatları, mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oldu. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan kolisinde neler var? İşte marketlerin Ramazan kolileri ve içinde yer alan ürünler...

12.04.2021 16:29 - Son Güncelleme: 12.04.2021 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





