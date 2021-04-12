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BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var?

Ramazan kolisi fiyatları, mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oldu. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan kolisinde neler var? İşte marketlerin Ramazan kolileri ve içinde yer alan ürünler...

12.04.2021 16:29 - Son Güncelleme: 12.04.2021 16:39
BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Yardım amaçlı çevresindeki kişilere erzak kolisi almak isteyenler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Marketler ise erzak paketlerini tek tek duyurdu. Peki, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var? İşte marketlerin Ramazan kolisinde yer alan ürünler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var?

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Bölge merkezlerimiz ve tüm mağazalarımızdan Hediye Kartınızı temin edebilirsiniz.

Hediye Kartı Kullanım Şekli

•BİM Hediye Kartı yüklenebilir bakiyeli olup tüm mağazalarımızda geçerlidir.

•Yüklenebilir bakiyeli kartlara en az 100 TL olmak üzere istenilen miktarda yükleme yapılabilir.

BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var?

•Kartlar, bakiyesi bitene kadar birden fazla kullanıma açıktır.

•Kart bakiyesi nakde çevrilmez.

BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var?

Ödeme ve Teslim Koşulları

•Ödeme, hediye kartlarının teslimi öncesinde yapılır.

•Kart için yapılan ödemeler avans niteliğinde olup, alışveriş sonrasında yazar kasa fişi veya fatura tüketiciye verilir.

BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisinde neler var?

•BİM Hediye Kartları, yapılan ödeme ve sipariş sonrasında en geç bir hafta içinde teslim edilmektedir.

•BİM Hediye Kartı, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.

"İsteğinize göre Ramazan Paketi hazırlanır."