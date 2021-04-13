RAMAZAN İMSAKİYE
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Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank son dakika kredi haberi 3 sene vadeyle 100 bin TL... Hemen nakit ihtiyacı varsa...

Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekmek isteyen fertleri ilgilendirmektedir. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Bu kredi, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 100.000 TL dolaylarındadır.

13.04.2021 08:21 - Son Güncelleme: 13.04.2021 08:21
Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank son dakika kredi haberi 3 sene vadeyle 100 bin TL... Hemen nakit ihtiyacı varsa...

100.000 TL kredide 36 ay vade ödeme şartı değişti. Normalleşme sürecinde devreye alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle birlikte gözler güncel faiz oranları merak konusu oldu. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 100.000 TL dolaylarındadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank son dakika kredi haberi 3 sene vadeyle 100 bin TL... Hemen nakit ihtiyacı varsa...

Şekerbank

Ferahlatan Kredi Kampanyası
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,89
Tutar: 35.541,20 TL
3.070,59 TL/Ay 110.934,95 TL

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank son dakika kredi haberi 3 sene vadeyle 100 bin TL... Hemen nakit ihtiyacı varsa...

ICBC Turkey

Hesaplı Kredi
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır.
Oran: %1,99
Tutar: 37.640,76 TL
3.128,91 TL/Ay 113.034,51 TL

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank son dakika kredi haberi 3 sene vadeyle 100 bin TL... Hemen nakit ihtiyacı varsa...

Alternatif Bank

Bahar Kredisi

Kredi Detayı
Oran: %1,75
Tutar: 32.637,34 TL
2.989,93 TL/Ay 108.031,09 TL

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank son dakika kredi haberi 3 sene vadeyle 100 bin TL... Hemen nakit ihtiyacı varsa...

Garanti BBVA

Bireysel İhtiyaç Kredisi
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır.
Oran: %1,79
Tutar: 33.462,76 TL
3.012,85 TL/Ay 108.856,51 TL