Devlet çocuklara para dağıtıyor! E-devletten başvuran aileler çocukları için ödeme alıyor! PTT’den şipşak çekin! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL...

1-2-3-4 çocuk için devletten para yardımı! Çocuklu ailelere para desteği verileceği müjdelendi. Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahiplerine her yıl milyarlarca lira ödeme yapıldığı biliniyor. Son olarak da Çocuk Bileşeni adıyla yeni bir ödeme başlatacaklarını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru detaylarına da açıklamada yer verdi. İşte detaylar!